Eén rake klap bezorgde Mohammed (24) rode waas voor zijn ogen en dus reed hij met volle vaart winkel in

Poging tot doodslag? Bestuurder rijdt achter persoon aan en ramt bakkerij: ‘Verdachte nog niet gevonden’

Een uit de hand gelopen ruzie is de oorzaak dat een automobilist zaterdagmiddag een winkelpand naar binnenreed. Hierbij heeft de bestuurder vermoedelijk achter iemand aangezeten, die vluchtte naar de eetgelegenheid aan de Van Randwijcklaan in Amersfoort. ,,We onderzoeken of het om poging doodslag gaat”, laat een politiewoordvoerder dinsdagmiddag weten.

22 maart