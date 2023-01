Eén Rolex levert meer op dan maand vakkenvullen: jeugdcriminelen met meer én steeds gewelddadiger

update | met video Man (20) gewond door steekpar­tij in 'moordbuurt’ in Arnhem, 30-jarige man uit Amersfoort aangehou­den

In een seniorencomplex aan de Tuinstraat in Arnhem heeft donderdagavond een steekincident plaatsgevonden. Een 20-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is gewond geraakt. Vlak na de steekpartij heeft de politie een 30-jarige man uit Amersfoort aangehouden.

27 januari