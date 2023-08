Een vermist kind of een overval in de buurt: Burgernet krijgt app met veel meer mogelijkheden

RECHTSZAAK Zelfs de Amerikaan­se DEA zat achter Medical King 007 aan, nu moet hij boeten: ‘Ik was alleen de koerier’

Als de Amerikaanse drugspolitie achter je aan zit, dan heb je het bont gemaakt. En dat is zeker het geval bij de 32-jarige H. uit Spakenburg. Onder de naam ‘Medical King 007’ verhandelde hij medicijnen en drugs bij het leven, en had hij ook nog eens 3,5 miljoen euro aan illegaal verkregen bitcoins in zijn bezit. Woensdag hoorde hij zijn straf.