Een villaatje op de Veluwe wordt steeds populairder onder rijke Randstedelingen

Na 32 jaar komt elpee van James (63) alsnog uit: ‘Ik krijg berichten uit Amerika, Mexico en Servië’

23 januari Als je James Andriese (63) ruim dertig jaar geleden had verteld dat de plaat van zijn band in 2020 het levenslicht zou zien, had hij waarschijnlijk hard gelachen. Of op z’n minst verbaasd gekeken. Toch is niks minder waar: zijn plaat is uit en gaat inmiddels de hele wereld over. ,,Reacties komen uit Argentinië, Mexico en Amerika. Heel bijzonder.”