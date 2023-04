Eerste foodtruckfestival in Vathorst: ‘Gemoedelijke ons-kent-ons-sfeer’

fotoreportage Koeien keuren, schapen scheren en ‘af en toe’ een biertje: zo ziet Boerenmaan­dag er dit jaar uit

Het is ‘de maandag der maandagen’ in Nijkerk: voor het veertigste jaar op rij is de binnenstad het domein van koeien, schapen en trekkers. Boerenmaandag is hét evenement van het jaar in de Gelderse stad en zó ziet het er uit.