Eerste otter in Amersfoort sinds 1989 op beeld vastgelegd: ‘Dit is heel bijzonder’

Een hechte groep Amersfoortse veldonderzoekers heeft een primeur te pakken: zij legden voor de eerste keer een otter vast op beeld in Amersfoort sinds de dieren in 1989 uit Nederland zijn verdwenen. Eerder deze maand maakte de Zoogdierenvereniging al bekend dat er sporen waren gevonden van otters, maar ze nog niet waren gezien. ,,Dit is ongelofelijk mooi nieuws!”

Toen de veldonderzoekers het bericht van de Zoogdierenvereniging lazen over de ottersporen, konden ze niet stil blijven zitten. ,,We zijn gaan speuren langs het Valleikanaal, de Heiligenbergerbeek en de Barneveldse Beek. We vonden overal sporen, maar konden de dieren zelf ook niet vinden. Daarom hebben we camera's neergezet”, vertelt Rob Molenkamp, één van de veldonderzoekers.

Bij de Barneveldse Beek was het raak. Toen collega-veldonderzoeker Fiona Weijkamp de camera ging ophalen had ze verwacht niks bijzonders te zien. ,,Ik dacht dat er weer allemaal katten op zouden staan, zoals altijd. Maar na goed kijken zag ik de otter! Heel bijzonder”, vertelt ze.

Bescherming

De otter is in 1989 uitgestorven in Nederland toen de laatste in Friesland werd doodgereden. Daarna zijn er weer otters in Nederland uitgezet, maar tot nu toe zijn die nooit in het oosten van de provincie Utrecht opgedoken. Dat het dier nu hier tevoorschijn komt, zegt volgens Molenkamp veel over de omgeving. ,,Ze geven hiermee eigenlijk aan dat het water in Amersfoort vol leven zit.”

Voor Weijkamp is het ook een manier om de gemeente en bewoners erop te wijzen het gebied met rust te laten, zodat de dieren er in vrede kunnen leven. ,,Hoe meer we weten over de dieren, hoe beter we ze nu ook kunnen beschermen. We hopen de gemeente tegen te kunnen houden in bijvoorbeeld boomkappingen of opgravingen.”

