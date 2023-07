Eerste training Spakenburg: ‘Ik wil sowieso niet vertrekken zonder een titel’

Regio FoodValley wil snelle oplossing voor knooppunt A1-A30: ‘Situatie zorgt voor veel ongelukken’

Wat gaat er gebeuren met het knooppunt A1-A30 bij Terschuur? Minister Mark Harbers zegde eerder deze week toe met de regio FoodValley te willen praten over de snelle aanleg van twee fly-overs aan de zuidkant van het knooppunt. Dat werd met gejuich ontvangen. Maar nu het kabinet vrijdag is gevallen, is het onduidelijk wat er gaat gebeuren.