Eerste weekend ‘goedkoop’ de auto volgooien: topdrukte bij tankstations in en rond Amersfoort

Zaterdag werden onder meer lange rijen gemeld bij de Tinq aan de Bunschoterstraat, tussen Amersfoort en Bunschoten. Ook bij andere ‘prijsvechters’, zoals de Tango aan de Van Randwijcklaan, was het dringen geblazen. Tot ongeregeldheden of extreme files leidde het zover bekend niet.

De prijsverlaging die vrijdag 1 april werd ingezet is het gevolg van een besluit van de overheid. Om de extreme brandstofprijzen van de afgelopen weken te drukken. De prijs van benzine bestaat in Nederland voor ongeveer de helft uit accijnzen en btw en de prijs van diesel voor zo’n 40 procent. Per 1 april is de accijns voor loodvrije benzine verlaagd met 17 cent per liter en voor diesel met 11 cent. Omdat over accijns ook btw gerekend wordt, valt de brandstofprijs dus nog lager uit.