Eigenaar wil het tóch weer proberen: geen woningen, maar winkels in zieltogende koopgoot Amicitia

Na maanden leegstand zit er weer leven in koopgoot Amicitia: ‘Klimmen, koffiedrin­ken... álles kan hier’

Koud, donker en leeg: Amicitia, middenin de Amersfoortse binnenstad, is nauwelijks meer te noemen dan een tochtgat. Theatermaker en knutselaar Karel Cassier brengt daar sinds dit weekend verandering in: met ‘speelkunstenplek’ Houtebout zit er eindelijk weer leven in de koopgoot.