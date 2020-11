Eigenaren luizenbestrijder Chickfriend worden vervolgd vanwege fipronil-affaire

fipronilcrisis Kippenboe­ren zwaar teleurge­steld na uitspraak rechter: ‘Je vecht tegen de staat, dan ben je kansloos’

11 juli ,,Het is bijna niet te verkroppen.” Boer Egbert van der Veen uit het Overijsselse Bergentheim is zwaar teleurgesteld in de uitspraak van de rechter in de fipronil-affaire. Gistermorgen oordeelde de rechter dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet heeft gefaald in het toezicht voor en tijdens de fipronilcrisis in 2017.