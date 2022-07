Einde aan grote frustratie: jaren opgebouwde inschrijftijd niet langer kwijt bij accepteren huis

Accepteer je een woning via WoningNet Eemvallei? Dan raak je niet langer je zorgvuldig opgebouwde jaren inschrijftijd kwijt. De woningcorporaties in acht gemeenten in de regio Amersfoort willen daarmee de doorstroming verbeteren.

Het is een grote frustratie van woningzoekenden: kom je eindelijk in aanmerking voor een huurwoning, dan kun je maar beter heel zeker zijn van je zaak. Want je opgebouwde inschrijftijd, van soms tien jaar of langer, verdwijnt dan in één klap.

Dat systeem gaat nu op de schop. Wie sinds oktober 2021 of later een huurwoning heeft geaccepteerd of gaat accepteren, krijgt automatisch 75 procent van de opgebouwde inschrijftijd terug. Mits de huurder zich binnen een jaar weer inschrijft als woningzoekende.

Jongeren en senioren

Dat maken de samenwerkende woningcorporaties vrijdag bekend. In de acht gemeenten worden bovendien alle regels gelijkgetrokken. Net als de leeftijdsgrenzen voor ‘jongerenwoningen’ (23 jaar of 28 jaar) of ‘seniorenwoningen’ (65+). Verder krijgen meerpersoonshuishoudens voorrang op singles, wanneer ze reageren op een woning met vier kamers.

De maatregelen moeten volgens de corporaties niet alleen zorgen voor betere doorstroming, maar ook 'optimale keuzevrijheid’ en gelijke behandeling van woningzoekenden.

