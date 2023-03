Einde aan jarenlange leegstand: nieuw restaurant BROEI in het pand van Bosporus

De Kwestie Gaan Sam en Sophie Amersfoort verpesten? Dit vinden de lezers: ‘Meer karakter voor de stad!’

Gaat het aangezicht van het middeleeuwse centrum van Amersfoort vóór nieuwbouw? Of leven we inmiddels in 2023 en is de vraag naar woningen immers zo groot, dat elke plek waar kán worden gebouwd benut moet worden? Gaan Sam en Sophie, de toekomstige woontorens die naar deze Amersfoortse symbolen zijn vernoemd, het zicht op het baken van de stad Onze Lieve Vrouwetoren ontnemen? Onze lezers zeggen: ‘In een historische binnenstad nooit hoogbouw plaatsen’