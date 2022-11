Eindelijk is het zover voor Fien: ze gaat naar haar familie op het meest verre punt van de aarde

Column Fien zat snikkend in de Plus omdat gluten­vrije brood op was (en ziet een trend bij vrouwen)

Een jaar of twee geleden is er een incident geweest in de Plus. In mijn tweedelige pyjama met sterretjes ging ik op pad. Ik woonde toen nog om de hoek, in de Lange Beekstraat. Het moet een uur of 10 zijn geweest, op een vrijdag. Het doel: glutenvrije boterhammetjes kopen (want allergisch) zodat ik de tosti kon maken waar ik de hele nacht over had gedroomd.

