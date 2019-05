Eis: jaar cel en jeugd-tbs voor 17-jarige ‘Clyde’ voor vijf supermarktovervallen

‘Slangen­bos­je moet beschermd dorpsge­zicht worden’

19:02 Een groep omwonenden van het Slangenbosje in de wijk Soestdijk in Soest probeert voor dit vijf hectare grote natuurgebiedje de status van beschermd dorpsgezicht te krijgen. De groep heeft er een burgerinitiatief van gemaakt, waardoor de gemeenteraad er zich over moet uitspreken.