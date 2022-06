Elianne (32) is militair, maar nu sleept ze een pop door het water: ‘In de finale moet er nóg meer inzitten’

Eén van de Nederlandse strijders is de Nijkerkse Elianne van Soest (32), die in sportcomplex Amerena meedingt naar het goud op de onderdelen Manikin Carry, en Manikin Tow with Fins: met een 60 kilo zware pop onder de arm of achter zich, probeert ze zo snel mogelijk één of twee baantjes af te leggen.