Elianne opnieuw met haar hulphond aan huis gekluisterd: ‘En dat door vernielingen van anderen'

Populari­teit schaak­clubs in regio stijgt, iedereen wil net zo goed leren schaken als Beth in The Queens Gambit

24 juli Eind 2020 was het een ongekend succes, de Netflix-serie The Queen’s Gambit. In 28 dagen zagen ruim 62 miljoen mensen wereldwijd hoe het fictieve karakter Beth Harmon de schaakwereld verovert in de jaren 50 en 60. Schakers hoopten op een impuls voor de sport. Is die er gekomen?