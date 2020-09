Emeritus predikant uit Nijkerk (75) geschorst vanwege misbruik ambt

Elf tips over dader steekpar­tij centrum Hoevelaken: 18-jarig slachtof­fer overleefde gevolgen ternauwer­nood

16 september De politie Gelderland heeft na aandacht gisteravond in het tv-programma Opsporing Verzocht in een half etmaal elf tips binnen gekregen over de tiener die op 8 augustus in Hoevelaken een leeftijdsgenoot neerstak en bijna dodelijk verwondde.