Emoties lopen hoog op over windmolens van 210 meter hoog op Isselt: bewonersgroepen zijn fel tégen

Wijkbewo­ner ziet pistool op bodem van Valleika­naal in Amersfoort: politie vist het wapen op

Een opvallende vondst in het Valleikanaal in Amersfoort maandagochtend. Een oplettende wijkbewoner trof op de bodem een pistool aan. Dat melden wijkagenten in Amersfoort op hun Instagram.