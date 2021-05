Emotioneel reclamespotje met Donny van de Beek in de hoofdrol valt in de prijzen

GGD regio Utrecht: door coronamaat­re­ge­len meer incidenten met personen met verward gedrag

27 mei Het aantal meldingen over personen met verward gedrag bij het meld- en adviespunt van de GGD regio Utrecht is in 2020 verdubbeld ten opzichte van 2019. De coronacrisis heeft daar volgens de gezondheidsdienst een aandeel in. Door de quarantainemaatregelen is er een stijging van het aantal meldingen van overlast, huiselijk geweld en suïcidaal gedrag.