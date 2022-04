En wéér betalen Amersfoorters meer voor hun huurhuis: ‘Het is een waterbedeffect’

Er lijkt maar geen einde te komen aan de stijging van de huren in Amersfoort. De afgelopen drie maanden kostte een vierkante meter huis gemiddeld 15,25 euro per maand, ruim 5 procent meer dan in het voorjaar van 2021.

Dat blijkt uit cijfers van Pararius, het grootste platform voor huurwoningen in Nederland, die donderdagochtend zijn gepubliceerd. Een huis van 100 vierkante meter kostte tussen januari en maart gemiddeld 1525 euro in de maand. In dezelfde periode vorig jaar moest een Amersfoorter voor hetzelfde huis nog iets meer dan 1491 euro in de maand neertellen. Een huurhuis was de voorbije drie maanden wel iets goedkoper dan aan het einde van vorig jaar. Toen gold een gemiddelde van 15,58 euro, een absoluut record voor de stad.

Quote Als een soort waterbedef­fect komen huizenzoe­kers dan als vanzelf in Amersfoort terecht Jasper de Groot, directeur Pararius

De stijging past in een landelijk beeld. De vierkantemeterprijs van nieuw aangeboden huurwoningen in de vrije sector is in heel Nederland met gemiddeld 6,7 procent gestegen ten opzichte van een jaar geleden, blijkt uit de cijfers.

Tijdens de coronapandemie daalden de prijzen, met name omdat buitenlandse medewerkers (expats) zich terugtrokken naar hun thuisland en Airbnb-woningen extra op de markt kwamen. De laatste kwartalen stijgen de prijzen weer behoorlijk.

Grote steden

De prijzen in Amersfoort vallen nog in het niet bij de huren die in de grotere steden in de Randstad worden gevraagd. In Amsterdam kost een vierkante meter inmiddels 24,29 euro, in Utrecht 19,55 euro. Juist in die hoge prijzen zit volgens Jasper de Groot, directeur van Pararius, de oorzaak voor de prijsstijging in Amersfoort.

,,Je ziet dat de prijzen in Amsterdam en Utrecht inmiddels zó hoog zijn, dat de stijging snel afvlakt”, aldus De Groot eerder in het AD. ,,Als een soort waterbedeffect komen huizenzoekers dan als vanzelf in Amersfoort terecht, waar er nog wél rek zit in de prijzen.”

