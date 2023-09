En weer een club die overstapt: AFC Quick 1890 kiest voor zaterdagvoetbal

Uit lijden verlost Eemdijk moet met reactie komen: ‘Tijd om te stoppen met praten’

Eemdijk is na de vierde speelronde de ongeslagen status kwijt in de derde divisie. De formatie van trainer Willem Romp ging er in Genemuiden genadeloos af (4-0) en het laatste fluitsignaal van scheidsrechter Marco Oosting voelde als een verlossing.