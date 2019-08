Als om drie uur gelijktijdig het brandalarm afgaat op de mobiele telefoons van Bert en Kilian, weten vader en zoon Van Ramshorst dat het foute boel is. Ze schieten hun kleren aan, spurten de woning uit en zien dat de voorste schuur met 16.000 kippen er ongeschonden bij ligt. Voor schuur nummer twee geldt dat niet, vertelt de zichtbaar vermoeide Kilian op de middag na het drama in de deuropening van zijn ouderlijk huis. ,,We zagen vooral heel veel rook aan de voorkant. Aan de achterkant sloegen de vlammen door het dak. In de schuur klonk geen geluid meer van de kippen. Dat is onze enige troost: ze zijn bedwelmd en uiteindelijk gestikt door de rook voordat het vuur bij ze kon komen. Ze zijn in elk geval niet levend verbrand.’’