En wéér rijden er geen bussen: waarom leggen de chauffeurs het werk neer en wanneer is het genoeg?

Heel hip: met je hond in de bakfiets! Mét hondenkus­sen en als optie ook nog een regentent

Met de kinderen in de bakfiets naar school of naar de opvang, het is al een heel normaal beeld. Steeds vaker gaat nu ook de hond mee en daarna nog even naar het bos of een andere uitlaatplek. Bij bakfietsfabrikant Babboe in Amersfoort hielden ze met het oog daarop een speciale Babboe Dog Testdag. ,,In Duitsland is zo’n bakfiets heel hip!’’

16 oktober