Energiecrisis nu ook zichtbaar in de openbare ruimte: kerk in Hoogland vanaf 22.00 uur in het donker

Deze weg moet snel verbeterd worden, vinden Woudenberg, Scherpen­zeel én Renswoude

Woudenberg, Scherpenzeel en Renswoude pleiten in een gezamenlijke brief bij de provinciebesturen van Utrecht en Gelderland voor een snelle aanpak van de N224. Er is al langere tijd kritiek op de capaciteitsproblemen van de weg. Nu de gemeentes de handen in elkaar slaan, komt daar wellicht verandering in.

10 oktober