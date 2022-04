Enge gehaktballen waren de schrik van ieder hondenbaasje, nu blijkt: ‘Er zat gif in’

Wéér een zieke hond door eten gehaktbal: ‘Een misver­stand? Ik denk het niet, dit is té toevallig’

Opnieuw is een Amersfoortse hond ziek geworden na het opschrokken van een gehaktbal. Dit keer in de wijk Kattenbroek. Forensisch experts van de politie onderzoeken nog steeds de eerder gevonden balletjes in Amersfoort. Ook in Leusden werden ze aangetroffen. ‘Een misverstand? Ik denk het niet, dit is té toevallig’, zegt dierenarts Kim Landzaat.

17 januari