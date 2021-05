Enorme donatie: Museum Nijkerk krijgt 10.000 boeken

Uit een inventarisatie blijkt dat tussen de enorme hoeveelheid boeken onder meer veertig zondagsschoolboekjes zitten die tot nu toe onvindbaar waren in de Nederlandse bibliotheken. Daarnaast zitten er in elk geval 1800 boeken tussen die vóór 1900 zijn gedrukt. Het gaat daarbij niet alleen om romans, maar ook om correspondentie tussen auteurs en tekenaars, drukproeven en originele illustraties. Een mooie vondst tussen de boekenstapel is ook een catalogus voor feestgeschenken uit 1882.

Jodenbekering

Bijzonder was dat Callenbach hofleverancier was van jeugdboeken over jodenbekering. Tussen 1882 en 1984 bracht de uitgever in elk geval 26 boeken uit met verhalen over joodse kinderen die zich bekeerden tot het christendom, zo blijkt uit het proefschrift van taalhistoricus Ewoud Sanders. Museum Nijkerk had al een omvangrijke collectie aan boeken van G. F. Callenbach, in 2018 zo’n 6000 stuks, waarvan 3700 unieke titels. Voor dubbele titels wordt gezocht naar een andere bestemming.