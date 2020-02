EOD maakt bombrief bij bedrijf in Leusden onklaar, afdeling ontruimd

De afdeling waar het poststuk is gevonden, is ontruimd. Welke afdeling dat is, is op dit moment nog niet duidelijk. Overige medewerkers mogen van de politie in het pand aanwezig blijven. Zij doen er het zwijgen toe. Naast de Explosieven Opruimingsdienst is inmiddels ook de brandweer en een ambulance gearriveerd. Uit voorzorg, aldus de politie. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is tussen deze brief en de brieven die woensdag ontploften bij bedrijven in Amsterdam en Kerkrade. Die werden verzonden door een afperser die een niet onthuld bedrag eist in bitcoins.