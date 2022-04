‘Er is een verdachte opgepakt...’ en sindsdien zwijgt de politie over de moord op Mike Duif: waarom toch?

‘Groot nieuws’, kondigde presentatrice Anniko van Santen dinsdagavond bij het begin van de uitzending aan. Na 26 jaar was de politie eindelijk een mogelijk betrokkene op het spoor in de moordzaak, die in Amersfoort destijds voor zoveel opschudding zorgde. De doorbraak in deze zaak, 26 jaar na de moord, is te danken aan een getuige die zich eind 2019 bij de politie meldde, aldus de politie. Dat gebeurde na de verspreiding van een coldcasekalender met informatie over de liquidatie onder gedetineerden, TBS’ers en cliënten van de reclassering.