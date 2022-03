Er moest heel veel aan gebeuren, maar Silva wilde per se deze auto in deze kleur: ‘Ik was op slag verliefd’

Het duurde jaren, maar nu heeft Soester­berg een monument dat herinnert aan de Amerikanen

Lang op gehoopt - zeven jaar om precies te zijn - eindelijk gekomen: een groot monument in Soesterberg dat herinnert aan de periode dat de Amerikaanse luchtmacht op de vliegbasis Soesterberg gestationeerd was. Dat was van 1954 tot 1994.

10 maart