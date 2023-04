Er rennen ‘abnormaal veel’ hazen in de Eempolders, en het worden er nog véél meer: zó erg is dat

Frans (85) keek de dood in de ogen, dat zette hem aan het denken: ‘Ik weet nu nog beter waarvoor ik kies’

Doodgaan. In de woonkamer van Frans Hesp (85) in Achterveld is dat onderwerp geen taboe. Sterker nog: er wordt hier met regelmaat over gesproken. En het zou wat hem betreft nóg vaker gedaan mogen worden. ,,Doodgaan zelf heb ik niet in de hand, de weg daarnaar toe wel.”