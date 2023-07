Erfgenamen van grond ziekenhuis Meander in Baarn zien liever sloop dan verbouwing

Concerten BLØF én El­vis-band bij Paleis Soestdijk op losse schroeven: ‘Dreigende illegale situatie’

Tienduizend bezoekers bij twee concerten in de voortuin van Paleis Soestdijk? Dat mag niet, zegt de stichting Behoud de Eemvallei. Want de afspraak is maximaal vijfduizend bezoekers. De organisatie eist dat de gemeente Baarn ingrijpt. Maar de gemeente is er na een dag beraad nog niet uit wat te doen.