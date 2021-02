Ernstig ongeluk in Nijkerk: snorfietser zwaargewond na botsing met bestelbus

VIDEO Wordt dit de doorbraak van zangeres Iris Noëlle? Amersfoort­se krijgt hulp van Maan: ‘Een droom’

19 februari De Amersfoortse zangeres Iris Noëlle Lengkeek, artiestennaam Iris Noëlle, is te zien in de online serie Ontbijtsessies gemaakt door The Voice of Holland. In het programma krijgt ze hulp van collega-zangeres Maan om haar carrière een lift te geven. De eerste aflevering kwam donderdag online. ,,Heel bijzonder om mee te mogen doen”, zegt Iris Noëlle enthousiast.