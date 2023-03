Ernstige zorgen om vermissing 12-jarig meisje in Soesterberg: politie ‘met man en macht’ op zoek

Het signalement dat van haar verspreid is via Burgernet is dat ze lichtbruin lang haar heeft, 1,60 meter lang is, een zwarte jas en broek draagt en rood-zwarte schoenen draagt met twee verschillende sokken.

De melding kwam tegen negen uur binnen en een paar minuten is het signalement via Burgernet verspreid. Veel details wil de politie niet prijsgeven, maar gezien de ‘state of mind’ waarmee ze van huis is gegaan, zijn er ernstige zorgen zegt een woordvoerder. ,,We zoeken met man en macht.”