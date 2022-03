Erwin Jansma (VVD) stopt na elf jaar als wethouder in Baarn

Jansma werd in april 2015 wethouder voor de VVD in Baarn. Daarvoor was hij elf jaar wethouder in Leusden, waar hij nog steeds woont. In maart 2014 eindigde zijn periode in Leusden, omdat de VVD na de verkiezingen dat jaar in de oppositiebanken belandde. Jansma maakte er geen geheim van dat hij nog graag vier jaar was doorgegaan in Leusden.