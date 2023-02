Esra haalt opgelucht adem: ‘Amersfoortse spullen veilig in Turkije aangekomen, geweldig’

Alle in Amersfoort afgeleverde goederen voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije zijn goed en veilig aangekomen. ,,Dat doet me heel wat, dat al onze dozen met spullen op de juiste plek zijn aangekomen”, zegt Esra Cicek.

Cicek (30), eigenares van de Güney Market in Liendert, nam vorige week spontaan het initiatief om kleding en dekens in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving. Sindsdien zijn er vier vrachtwagens vol Amersfoorts materiaal naar Turkije gereden.

Lees ook PREMIUM Eén oproepje op Instagram en een paar uur later ligt de hele garage van Esra (30) vol spullen voor Turkije

Ze laat filmpjes en foto’s zien van het uitladen van de vrachtwagens in Ankara, de hoofdstad van Turkije. ,,Daar worden de spullen specifiek voor een bepaalde doelgroep gesorteerd en dan naar het aardbevingsgebied gebracht”, zegt ze.

Vlekkeloos

,,Ankara, dat is zo’n 3500 kilometer ver weg. De vrachtwagens moeten door allerlei landen, Hongarije, Roemenië, Bulgarije voordat ze in Turkije zijn. Onderweg stuurden de chauffeurs ook filmpjes om te laten zien waar ze zaten en ik kon ze op de app ook goed volgen”, zegt ze. ,,Het is een wonder dat alles vlekkeloos is verlopen en op z'n plek terecht is gekomen”, zegt ze.

Verhaal gaat verder onder de foto’s...

Volledig scherm Esra Cicek (met muts) zamelt spullen in in een garagebox achter haar winkel aan de Wiekslag. Vanaf vandaag kunnen spullen worden gebracht bij de Jumbo in Vathorst. © Cees Wouda

Volledig scherm Een vrachtwagen vol in Amersfoort verzamelde spullen arriveert in Turkije voor de slachtoffers van de aardbevingen. © AD

Cicek zamelde zakken vol kleding, dekens en babyspullen in een garagebox achter de supermarkt. ,,Maar alles moest in dozen, niet alles door elkaar. Helaas zaten er ook wel eens onbruikbare materialen in zoals gordijnen en zelfs zwemkleding. We hebben alles moeten uitsorteren.”

Gestopt met inzamelen

In de loop van vorige week zijn de spullen in het jongerencentrum The Game aan de overkant van de supermarkt gesorteerd, omdat daar meer ruimte was. Inmiddels is ze gestopt met inzamelen, omdat haar werk in de winkel haar aandacht vroeg. Bij de Jumbo in Vathorst is nu een inzamelpunt, echter niet voor kleding en dekens maar voor vuilniszakken, shampoo, zeep, haarborstels, tandpaste, menstruatieproducten, hygiëndoekjes, deodorant, luiers en babyproducten.

Volledig scherm Een vrachtwagen vol in Amersfoort verzamelde spullen arriveert in Turkije voor de slachtoffers van de aardbevingen. © AD

Volledig scherm Een vrachtwagen vol in Amersfoort verzamelde spullen arriveert in Turkije voor de slachtoffers van de aardbevingen. © AD

Volledig scherm Vrachtwagens uit Amersfoort rijden Turkije binnen. © Esra Cicek

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.