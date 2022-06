Even vluchten uit het drukke (Amersfoortse) stadsleven? Bij Brigitte en Charlaine kom je tot rust

Monden vallen open als mensen voor het eerst het laantje naar Barchman Wuytierslaan 51 inslaan. Want ineens is daar te midden van groen het historische Buitenhuis Blom, in vroegere tijden toebehorend aan de zusters van de congregatie van St. Jozef. Nu is het een plek in ontwikkeling; de ‘stadmakers’ van de Amersfoortse organisatie Bijzondere Plekken creëren er ‘een verbindende en maatschappelijke functie’.