Evert en André bouwen ‘rampenstad’ van Lego: ‘Je moet er misschien een beetje gek voor zijn, ja’

Terugblik op verwoesten­de brand in Elleboog­kerk in Amersfoort: ‘Gebulder, hoge vlammen, natuurge­weld’

Op de kop af vijftien jaar geleden veranderde een verwoestende brand de Elleboogkerk in Amersfoort in een ruïne. De dramatische gebeurtenis waarbij een groot aantal kunstwerken verbrandde, staat bij veel Amersfoorters nog altijd in het geheugen gegrift. Wat gebeurde er ook alweer op die dag? Hoe was de nasleep? En hoe ziet de toekomst van de Elleboogkerk eruit?

