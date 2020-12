Ex-prostituee Juanita was 25 jaar drugsverslaafd: ‘God was mij genadig’

Bewoners van woning in Bunschoten aan de dood ontsnapt: ‘Ik keek en zag alleen maar vlammen’

2 november Een aantal bewoners van de Plevier in Bunschoten is zaterdagnacht aan de dood ontsnapt. Ze moesten halsoverkop hun woning ontvluchten nadat een uit de hand gelopen scooterbrand hun huizen in lichterlaaie zette. ,,Dit is je ergste nachtmerrie.’’