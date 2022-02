Explosie en metershoge steekvlam veroorzaakt stroomstoring in Barneveld

Zeist steunt komst van azc bij Soester­berg onder voorwaar­den en Soest is er blij mee

Een mix van bewoners en in de eerste drie jaar niet meer dan zo’n 400 asielzoekers in totaal. Én na die periode een grondige evaluatie van veiligheid en leefbaarheid in de buurt. Dat is voor de gemeenteraad van Zeist acceptabel, als het gaat om de bouw van een nieuw azc op Kamp van Zeist.

16 februari