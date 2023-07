Explosies en zelf geknutselde bommen: nu al meer incidenten in Midden Nederland dan heel vorig jaar

Slachtof­fer belandt in coma nadat ruzie over spelende hondjes uit de hand loopt: dader vier jaar de cel in

Een ruzie om spelende hondjes ontspoort in Amersfoort zo erg, dat Gregory (31) zeven keer insteekt op een 51-jarige man. Het slachtoffer belandt in coma en is levensgevaarlijk gewond. Poging doodslag, vindt de rechtbank, die de dertiger veroordeeld tot vier jaar celstraf.