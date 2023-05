Familie Schijven neemt prominente plek in bij 75-jarig VVZA: ‘Nu trappen ze de bal dertig meter verder’

Diego Schijven is pas 20 jaar, maar hij speelt alweer zijn zestiende seizoen bij VVZA waarvan vier jaar in het eerste. Dat is helemaal niet gek, want het DNA van de ‘Zeehelden’ zit de familie als gegoten. Vader Pim speelde meer dan driehonderd wedstrijden bij het eerste elftal in vijftien jaar tijd. Oma Lies is erelid en opa Jan ging de boeken in als lid van verdienste. Het is een stamboom die tekenend is voor de familieclub die VVZA is.