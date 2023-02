Familie Wobbes compleet bij CJVV: vader Sijtze trainer, Gijs op ‘10’ én Bas keert terug

Dat Bas Wobbes Hoogland zou verlaten deze zomer, had hij voor zichzelf al even besloten. Nu is het hoge woord eruit: een vereniging van de familie Wobbes bij CJVV. Vader en trainer Sijtze en nummer ’10’ Gijs krijgen gezelschap van oudere broer Bas.

,,Dat we met zijn drieën bij dezelfde selectie zitten is, denk ik, een unieke situatie. Zeker in Amersfoort. Daar gaan we van genieten en zo kan ik Gijs nog wat extra kneepjes bijleren. Want hij gaat de volgende stap nog zetten. We spelen allebei als aanvallende middenvelder, maar daar komen we wel uit. Ik kan ook een linie naar achteren of naar voren.”

Quote Nu bekend is dat ik wegga kan ik me op een goed einde focussen, want ik heb heel veel aan Hoogland te danken Bas Wobbes

Toch is de overstap van de vierde divisie naar de tweede klasse opvallend. ,,Ik ben toe aan een nieuwe uitdaging na zeven seizoenen bij Hoogland. Ik merkte dat ik heel veel energie heb gestoken in de poging om in de derde divisie te blijven. Dit seizoen kon ik me toch iets minder opladen en speel ik wat minder goed dan in andere jaren. Nu bekend is dat ik wegga kan ik me op een goed einde focussen, want ik heb heel veel aan Hoogland te danken.”

Hoofd jeugdopleidingen

Wobbes kon ook naar de Utrechtse derdedivisionist Hercules, maar kiest voor de ‘Gele Leeuwen’. Dat heeft ook met zijn rol als trainer te maken. ,,Ik ben al zes jaar jeugdtrainer bij CJVV en volgend seizoen word ik ook hoofd jeugdopleidingen van de onderbouw. Die rol is makkelijker in te vullen als ik bij CJVV in de selectie voetbal. Daarnaast was het sinds ik in de jeugd zat altijd een doel om hier het eerste te halen. Die wens kan ik nu alsnog afstrepen.”

