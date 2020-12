Familieruzie op woonwagenkamp loopt helemaal uit de hand: echtpaar moet vier maanden de cel in

Dit is waarom personeel van Van der Valk in Leusden momenteel de hele dag druk is met fietsslo­ten

21 december Sinds de nieuwe lockdown is het extreem rustig in hotel Van der Valk in Leusden. Dus in plaats van telefoontjes opnemen en gasten in- en uitchecken, worden medewerkers nu ingezet om 3600 fietssloten per week gereed te maken voor slotenmaker AXA uit Veenendaal.