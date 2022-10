Felle tegenstand uit alle hoeken, maar er mag tóch gebouwd worden in het Pastoriebos in Voorthuizen

Daarmee lijkt een eind gekomen aan een jaren slepende kwestie in het dorp. In 2018 kwamen zeshonderd omwonenden al in het geweer tegen de voorgenomen kap van hun geliefde wandelbosje. De gemeente schrapte toen twee woningen uit het plan, maar de 25 seniorenappartementen mochten blijven.

Erfgoedclubs verzetten zich tegen bouw in kerk en pastoriebos: ‘Plan voor appartementen is desastreus’

Helaas, verloren, we hebben ons best gedaan

Pluspunten aan bouw in het Pastoriebos

Woordvoerder van de omwonenden Bas van Helden vindt de uitspraak heel teleurstellend. ,,Maar ja, de Raad van State beslist. Bijna alles is toegestaan. Hoezeer we ook onze best gedaan hebben, we hebben het verloren. Pluspunt is wel dat er nu tegenover mijn huis aan de Rembrandtstraat geen bijgebouwen mogen komen. Ook het historische Kerkepad moet blijven. De ingetekende parkeerplaatsen mogen dus niet.’’