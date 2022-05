Festival voor mensen met beperking in Fluor eindelijk weer terug: ‘Je ziet het zelfvertrouwen groeien’

Fietser raakt gewond bij aanrijding in Barneveld en moet naar het ziekenhuis

Op de Kallenbroekerweg in Barneveld is op donderdagmiddag 19 mei, ter hoogte van de Otelaarseweg, een fietser in botsing gekomen met een automobilist. De fietser raakte hierbij gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht.

