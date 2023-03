Fien en haar moeder in de sauna: ‘Zitten we dan met z’n tweeën en drie tieten in een stoombad’

Verward, vervuild en in de schulden: meldpunt ziet steeds meer mensen in nood

Meer dan vijftig keer per week belt iemand met de GGD in regio Utrecht om hulp te vragen voor een sociaal kwetsbaar persoon. Dat aantal is fors hoger dan in voorgaande jaren. Medewerkers van het Meld- en Adviespunt Bezorgd (MAB) regelen dat zij de juiste hulp krijgen.