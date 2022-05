Fien trok haar pruik in één keer af, haar vriend zei: ‘Ik vind je nog steeds een lekker wijf’

Het is denk ik een van de bekendste momenten in de kankerbingo. De ochtend dat ik me omdraaide op mijn kussen en mijn haren bleven liggen, was ongelofelijk heftig. Een moment waar ik veel over had gelezen. Waar ik niks over las, was hoe je je als jonge vrouw van 21 aantrekkelijk kan blijven voelen in een relatie, als je lichaam een stuk meer verliest dan alleen je haren.