Fien Vermeulen nieuwe AD-columnist: ‘Bij RTV Utrecht afgewezen en van Qmusic hoorde ik niets’

Losgaan in de binnenstad tijdens een feestweekend, op zondag schitteren op het voetbalveld - of beter gezegd: in de kantine tijdens de derde helft - en elke dag wandelen in het natuurgebied in de omgeving van haar huis. De goedlachse Fien doet veel meer dan alleen radio- en televisiewerk en ziet met haar eigen column nu een jeugddroom in vervulling gaan. ,,De krant heeft nog altijd iets magisch. Ik ga mensen meenemen in mijn dagboek; met een lach én een traan.”