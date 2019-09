Fietsendieven dankzij alerte agenten op heterdaad aangehouden

Het gaat om twee 29-jarige mannen uit Polen en een 24-jarige man met een onbekende woonplaats. Het drietal werd op 12 september op heterdaad aangehouden in Harderwijk. Bij de politie werd in Harderwijk, Putten, Nijkerk, Amersfoort, Barneveld en Leusden tussen 1 augustus en de dag van de aanhouding zo’n tachtig keer aangifte gedaan van diefstal van elektrische fietsen. De mannen worden verdacht van het plegen van minimaal vijf van deze diefstallen.

De politie kreeg 12 september van meerdere mensen in Harderwijk de melding dat hun elektrische fiets was gestolen. Bij deze diefstallen was meerdere keren dezelfde auto gezien. Agenten wisten om welk voertuig het ging en zagen de auto die middag stoppen op de Houtkamp in Harderwijk. Een agent observeerde korte tijd de situatie en zag dat twee mannen bezig waren om twee fietsen in de auto te laden. Hierna liepen de twee mannen weg in de richting van de Frisialaan.

Agenten die in de buurt van een supermarkt aan de Selhorstweg waren, zagen dat beide mannen bij de supermarkt een fiets wegnamen. Na een achtervolging werd het tweetal aangehouden. Er werden in totaal vijf fietsen aangetroffen die kort daarvoor waren weggenomen in Harderwijk. Deze zijn in beslag genomen en worden teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren. Ook de auto werd in beslag genomen. De 24-jarige en één van de twee 29-jarige mannen zitten vast. De andere 29-jarige man is wegens geringe betrokkenheid vrijgelaten.

De politie wees inwoners van onder andere Leusden en Nijkerk de afgelopen weken via sociale media op de stijging in het aantal diefstallen van e-bikes en waarschuwde ze daarvoor. Zowel in Nijkerk als in Leusden werden de fietsen vooral gestolen bij winkelcentra, zoals de binnenstad, De Hamershof en De Biezenkamp.