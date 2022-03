Fietsendrager valt van auto op A1 Stroe: zeker vier auto’s beschadigd en file

Aantal au­to-inbraken in Amersfoort flink toegenomen (en dit kun je zelf doen om dat te voorkomen)

Van zonnebrillen tot aan geldmuntjes: het maakt uit wat er in ligt, criminelen halen dagelijks diverse auto's in Amersfoort overhoop. In februari alleen al zijn 49 meldingen bij de politie binnengekomen over auto-inbraken. Vooral bewoners van Rustenburg, Schuilenburg, Schothorst en Kattenbroek moeten op hun hoede zijn.

22 maart